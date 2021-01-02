المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب الكبير وحيد حامد

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد تدهور حالته الصحية في أحد المستشفيات.. داعية الله أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وقد فقدت مصر والعالم العربي الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي كان واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية للعالم العربي بأكمله.