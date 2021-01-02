رولا محمود.. القصة الكاملة للفنانة المختفية في ظروف غامضة

«بداية الاختفاء»

«أخر ما كتبته»

«شقيقها»

« من هي؟»

أثارت الفنانة المصرية رولا محمود جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، عقب اختفائها في إنجلترا بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتصدرت رولا محمود التريند.في أول تصريحات من أصدقائها عن اختفائها، يقول الناقد السينمائي محمود قاسم، وصديق الفنانة رولا محمود، إنها أصيبت بفيروس كورونا فى إنجلترا يوم 24 مارس 2020 وطلبت منه الدعاء ومن وقتها لا يعلم عنها شيئا، بينما رجح الإعلامي محمد الباز، وفاتها على إثر فيروس كورونا ودفنها في قبر مجهول فى بريطانيا، وحتى الآن يبقى اختفاء الفنانة رولا محمود لغز كبير لا أحد يعرف تفاصيله حتى تصدرت مواقع السوشيال ميديا.كانت آخر ما كتبته الفنانة المصرية رولا محمود قبل اختفائها عبر حسابها الشخصى على "تويتر" حيث قالت: «للأسف حالتى من سيئ إلى أسوأ، أنا أُصبت بالفيروس، رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة».واستكملت خلال منشورها: «للأسف النظام الصحي هنا حالًا (في بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص».ظهر "طارق" شقيق الفنانة رولا على الساحة الإعلامية خلال الساعات الماضية مطلقًا تصريحات صحفية حول اختفاء شقيقته، وقال من خلالها: «رولا شفيت من فيروس كورونا، بعد أسابيع من استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت على تواصل معي، طيلة تلك الفترة بشكل متقطع».وأضاف خلال تصريحاته: «آخر اتصال بيننا كان من أسبوعين، وكان يفترض أن تعود للقاهرة، ولكن انقطعت الاتصالات بيننا بشكلٍ مفاجئ، وهواتفها أغلقت تماما، ولا أعرف عنها شيئا».رولا محمود فنانة مصرية تبلغ من العمر 43 عامًا، وبدأت التمثيل في عام 2000، من أهم أعمالها «آوان الورد، مواطن ومخبر وحرامي، الساحر، معالي الوزير، بحب السينما، كليفتي، جاي في السريع، نزار قباني، مفيش غير كده، امرأة في شق الثعبان، قطط بلدي، بنتين من مصر».