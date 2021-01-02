رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدولية للطاقة» تتوقع تلاشي انخفاض الطلب على الفحم في 2021

السبت 02/يناير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة "IEA"، إن الاستهلاك العالمي للفحم انخفض بنسبة 7% أو أكثر من 500 مليون طن بين 2018 في 2020، في انخفاض غير مسبوق في سجلاتها، والتي تعود إلى عام 1971، بافتراض حدوث انتعاش اقتصادي عالمي في عام 2021، يتوقع زيادة الطلب على الكهرباء والإنتاج الصناعي، ونتيجة لذلك انتعاش في الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.6% بقيادة الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

وتاعب التقرير، أنه من المقرر أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطلب على الكهرباء إلى إبطاء التدهور الهيكلي لاستخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث قد يشهد كلاهما زيادة في استهلاك الفحم لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يستقر الطلب العالمي على الفحم عند حوالي 7.4 مليار طن، ومن المتوقع أن تختلف الاتجاهات حسب المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، في أوروبا وأمريكا الشمالية، يواصل الفحم تراجعه بعد ارتفاع مؤقت في عام 2021، وبالنظر إلى أن الاستهلاك المشترك للفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثل الآن حوالي 10% من استخدام الفحم العالمي، فإن المزيد من الانخفاضات في تلك الأسواق ستكون محدودة تأثير على المستوى العالمي.

واستطرد: "في الصين وصل الطلب على الفحم إلى مستوى ثابت، على الرغم من أن توقعاتنا لعام 2025 ستحتاج إلى المراجعة بعد إصدار الخطة الخمسية الرابعة عشرة للحكومة الصينية، ويتطلب تعهد الصين بالوصول إلى حياد الكربون قبل عام 2060 خارطة طريق طويلة الأجل لتمكين الانتقال السلس لاقتصاد يستهلك 4 مليارات طن من الفحم سنويًا".

وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن تزيد الهند وبعض البلدان الأخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا من استخدام الفحم حتى عام 2025 مع توسع الإنتاج الصناعي وبناء طاقة جديدة تعمل بالفحم.

في عام 2020، قدمت بعض الدول تعهدات تتضمن الحد من استخدام الفحم في السنوات المقبلة (كوريا، اليابان)، وتقليص التوسع المخطط للفحم (فيتنام، بنغلاديش، الفلبين)، وإلغاء خطط تطوير الفحم (مصر).

موضوعات متعلقة

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف