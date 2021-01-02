«الدولية للطاقة» تتوقع تلاشي انخفاض الطلب على الفحم في 2021

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة "IEA"، إن الاستهلاك العالمي للفحم انخفض بنسبة 7% أو أكثر من 500 مليون طن بين 2018 في 2020، في انخفاض غير مسبوق في سجلاتها، والتي تعود إلى عام 1971، بافتراض حدوث انتعاش اقتصادي عالمي في عام 2021، يتوقع زيادة الطلب على الكهرباء والإنتاج الصناعي، ونتيجة لذلك انتعاش في الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.6% بقيادة الصين والهند وجنوب شرق آسيا.وتاعب التقرير، أنه من المقرر أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطلب على الكهرباء إلى إبطاء التدهور الهيكلي لاستخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث قد يشهد كلاهما زيادة في استهلاك الفحم لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يستقر الطلب العالمي على الفحم عند حوالي 7.4 مليار طن، ومن المتوقع أن تختلف الاتجاهات حسب المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، في أوروبا وأمريكا الشمالية، يواصل الفحم تراجعه بعد ارتفاع مؤقت في عام 2021، وبالنظر إلى أن الاستهلاك المشترك للفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثل الآن حوالي 10% من استخدام الفحم العالمي، فإن المزيد من الانخفاضات في تلك الأسواق ستكون محدودة تأثير على المستوى العالمي.واستطرد: "في الصين وصل الطلب على الفحم إلى مستوى ثابت، على الرغم من أن توقعاتنا لعام 2025 ستحتاج إلى المراجعة بعد إصدار الخطة الخمسية الرابعة عشرة للحكومة الصينية، ويتطلب تعهد الصين بالوصول إلى حياد الكربون قبل عام 2060 خارطة طريق طويلة الأجل لتمكين الانتقال السلس لاقتصاد يستهلك 4 مليارات طن من الفحم سنويًا".وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن تزيد الهند وبعض البلدان الأخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا من استخدام الفحم حتى عام 2025 مع توسع الإنتاج الصناعي وبناء طاقة جديدة تعمل بالفحم.في عام 2020، قدمت بعض الدول تعهدات تتضمن الحد من استخدام الفحم في السنوات المقبلة (كوريا، اليابان)، وتقليص التوسع المخطط للفحم (فيتنام، بنغلاديش، الفلبين)، وإلغاء خطط تطوير الفحم (مصر).