«تعليم القاهرة» تحتفل بذكرى مولد الدكتور فاروق الباز

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمولد العالم المصري الدكتور فاروق الباز.ونشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عبر صفحتها بيانا عن العالم المصري الدكتور فاروق الباز.ويعتبر الدكتور فاروق الباز عالم مصري أمريكي يعمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر.ولد فى 2 يناير 1938 فى محافظة الشرقية، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة عين شمس عام1958، ثم نال الماجيستير في الجيولوجيا عام 1961 وحصل على الدكتوراه عام 1964 وتخصص في الجيولوجيا الاقتصادية.يشغل الباز منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حاز على العديد من الجوائز من أمريكا ومن جامعات وهيئات علمية حول العالم منها جائزة الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات، وجائزة الامتياز العلمي والتكنولوجي من ناسا.وقد خلدت وكالة ناسا اسمه في عام 2019، حيث أطلقت اسم الباز على كويكب تم اكتشافه حديثا تقديرا المساهمات العلمية البارزة له.