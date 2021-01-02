«الإحصاء»: 34 مليون دولار صادرات الوقود لحوض النيل.. وإثيوبيا تتصدر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود والمنتجات البترولية لدول حوض النيل بلغت 34 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 55.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 38.8% خلال عام.وأوضح تقرير الإحصاء، أن إثيوبيا تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات البترولية لمصر بنسبة 56.5%، يليها السودان بنسبة 17.6%، ثم إريتريا بنسبة 11.2%، وكينيا 10.6%.بينما جرى تذيل القائمة من حيث الصادرات البترولية رواندا بنسبة 0.3%، تنزانيا بنسبة 1.8%، أوغندا 2.1%، بينما سجلت قيمة صفرية بكلًا من الكونغو وبوروندي.