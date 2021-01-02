«التصوف والتشيع».. كتاب جديد يبرئ الصوفية من اتهامات المتشددين

صدر عن دار السراج للنشر والتوزيع كتاب جديد بعنوان "التصوف والتشيع" كأول دراسة مقارنة بين التصوف والتشيع وتدور فكرة الكتاب عن الرد على بعض من يسيئون إلي التصوف الإسلامي والذين يرمون التصوف بالتهم الباطلة، من أصحاب الفكر السلفي وغيرهم من التيارات الأصولية والحركات المتشددة.وقال كريم الرفاعي مؤلف الكتاب إن النتيجة التي تصل إلى القراء من خلال قراءة الكتاب هو أن التصوف احد عناصر الإيمان وأن مريديه من أتباع أهل السنة والجماعة وإننا نختلف كليًا وجزئيًا عن الشيعة وليس نحن باب التشيع في مصر كما تروج الجماعات السلفية ويقارن الكتاب بين التصوف والتشيع من خمس جوانب العقيدة والنشأة ورأي الأئمة الأربعة ورأي علماء المسلمين والعلاقة بالصحابة.وأوضح "الرفاعي" في تصريحات لـ "الدستور"، أن أتباع الصوفية في مصر عانوا كثيراَ من إتهامات الجماعات السلفية والحركات المتشددة لهم بأنهم الباب الخلفي أو الخفي للشيعة والتشيع في مصر وهذا غير صحيح بالمرة، لأن الصوفية جميعهم من خريجي الأزهر الشريف وإذا صح ذلك سيكون أمر خطير لان من يتهمون الصوفية بتلك الاتهامات ستكون اتهاماتهم موجهة للأزهر الشريف أيضا، والأزهر هو قلعة إهل السنة في العالم الإسلامي.