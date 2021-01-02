«الرعاية الصحية»: «الجودة» شرط تسجيل المنشآت الطبية بالتأمين الصحي

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، يشترط تسجيل كافة المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة لضمان توفير الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة والاعتماد للمنتفعين، وفق توجهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.ولفت الدكتور أمير التلواني، إلى أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على التسجيل والاعتماد يضمن تطبيقها معايير الجودة، وهي خطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تهدف إلى تقديم فكر طبي جديد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.وأكد، أن تسجيل المنشآت الصحية سالفة الذكر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنما يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين بها في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مقدمًا الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمنشآت الهيئة لما يبذلوه من جهد عظيم ولمساهمتهم في الوصول إلى التسجيل والحصول على الاعتماد، ولإصرارهم على الحفاظ على تقديم أفضل أداء في الخدمات الطبية بما يحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحي كهدف إستراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.