ضبط عاملين بمواد مخدرة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات، وذلك في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على كلًا من،: ياسر. ا. م، وأحمد . م. م، عاطلين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو والحشيش والترامادول، وذلك في دائرة مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.وبتقنين الإجراءات والعرض على ضباط المباحث الجنائية اعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة، وذلك بغرض الاتجار وتوزيعهم على روادهما بدائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.