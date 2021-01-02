برلماني: «حياة كريمة» مشروع قومي يعكس حرص الرئيس على تحسين المعيشة

أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، لتستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بعدد 1500 قرية، مضيفا أن الرئيس حريص على الارتقاء وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ودعم الفئات المستحقة.وأكد سوس، في بيان، أن مباردة "حياة كريمة" مشروع قومي وإنجاز كبير، ولايقل أهمية عن المشروعات الكبرى العملاقة التي تقوم بها الدولة، مشيرا إلى أن المبادرة ستعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتستهدف عدة مستويات من بينها تنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرا، ورفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كل الجوانب لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة ستعمل على تطوير البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتحسين شبكة مياه الشرب، بجانب بناء وتطوير الوحدات الطبية والبيطرية، والمستشفيات العامة، والمدارس، وعمل بعض المشروعات الخدمية التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القري.وأشار النائب إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المبادرة مثل "كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي" وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي، يعد تشجيعا ودعما للصناعة الوطنية، متابعا:" أن الرئيس منذ توليه الحكم أطلق عدة مبادرات ساهمت في إعادة بناء الإنسان واستعادة كافة حقوقه، من بينها مبادرة القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سي، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن جهود الدولة في معالجة المصريين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر النائب، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 400 قرية تم تطويرها خلال العام الماضي في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، وأن المرحلة الثانية ستشمل 50 مركزا وتضم 1500 قرية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، وأن أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد منها " 7 مراكز فى سوهاج من بينهم 22 قرية بمركز المراغة الذي أمثله تحت قبة البرلمان.