حزب المؤتمر ناعيًا وحيد حامد: أعماله أثرت الحياة الثقافية والفنية

نعى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ الكاتب والمبدع الكبير وحيد حامد الذى وافته المنية اليوم عن عمر 77 عامًا.وتقدم حزب المؤتمر بخالص العزاء لاسرة الراحل ولجميع محبيه وتلاميذه وللشعب المصرى، مؤكدًا ان فكر وأعمال الراحل وحيد حامد ستظل باقية للفن المصرى باعتباره واحدًا من عمالقة الثقافة والإبداع والفنون والسينما.وأكد حزب المؤتمر أن اعمال الاستاذ الكبير وحيد حامد اثرت الحياة الثقافية والفنية وقدمت العديد من الأبطال الذين اصبحوا علامات مضيئة فى تاريخ الفن المصرى، مشيرًا إلى أن الاستاذ وحيد حامد كانت له مواقفه الوطنية الداعمة للدولة المصرية.