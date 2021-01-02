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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الرعاية الصحية»: إعادة تسجيل 9 منشآت ببورسعيد لتقديم خدمات التأمين الشامل

السبت 02/يناير/2021 - 01:46 م
التأمين الشامل
التأمين الشامل
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية - أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد - إعادة تسجيل 9 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة ببورسعيد، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات المنظومة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحي الشامل الجديد، إنه تم إعادة تسجيل 4 مستشفيات تابعة للهيئة ببورسعيد وهم (النساء والولادة التخصصي، الزهور، الرمد التخصصي، التضامن)، بالإضافة إلى إعادة تسجيل 5 وحدات طب أسرة (العرب، الكويت، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، المناخ2)، فضلا عن نجاح استكمال التسجيل لوحدتي طب أسرة (القابوطي، أم خلف) ومستشفى السلام ببورسعيد، وذلك لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح تسجيل المنشآت الصحية جاء لمطابقتها المعايير الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تغطي كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، والتي تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

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