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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

السبت 02/يناير/2021 - 02:00 م
وحيد حامد
وحيد حامد
نضال ممدوح
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نعت الكاتبة والناقدة الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر ناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وكتبت الدكتورة عزة أحمد هيكل، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "فقدت مصر آخر رجالها المحترمين وركنا من أركان قوتها الناعمة وسيفًا مرفوعًا على الجهل والتطرف والإرهاب، فقدت مصر قلبًا نابضًا بالوطنية وقلمًا لم يبصر سوى الحق كما يراه وكيفما يراه لا يخشى إلا الله ولا يبتغي إلا كلمة سواء تجتمع عليها الأمة، فقدت مصر وحيد حامد، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني الذي ترك بصمة مميزة فى تاريخ السينما والحياة الثقافية فى مصر، وستظل كتاباته وأعماله الفنية ملهمة للأجيال القادمة".

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