إزالة مغسلة سيارات مقامة على أرض زراعية بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية اليوم، حملة لإزالة مغسلة سيارات بناء بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر، بالكتيبة بالوحدة المحليه كفر أيوب وتمت الإزالة كلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية، خاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانيه حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.