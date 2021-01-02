حبس عاطلين متهمين بسرقة مخزن أسفل محور روض الفرج

قررت نيابة الساحل الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة مخزن أسفل محور روض الفرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أثناء مرورها لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم؛ ضبطت عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما عربة "كارو"، مُحمل عليها "3 أسوار حديدية، 3 مواسير، 6 قطع حديدية، لوحة إرشادية"، مجهولة المصدر، و"عتلة حديدية".وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج، بدائرة القسم، بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، بقصد التصرف فيها بالبيع كـ"خردة".