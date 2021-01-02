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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المنشآت الفندقية» تتلقى طلبات المشاركين في مبادرة «شتي في مصر»

السبت 02/يناير/2021 - 01:41 م
المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية
رامى حسين
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تستقبل غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، طلبات الفنادق الراغبة في المشاركه بمبادرة "شتي في مصر"، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لدعم حركة السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر، والتي ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع، وستشمل فنادق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.

وتطلق الغرفة حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمبادرة مع منتصف شهر يناير الجاري لتعريف المصريين بالمبادرة والفنادق المشاركه بها.

كما ترسل الغرفة قائمة بالفنادق المشاركة بالمبادرة إلى غرفة شركات السياحة، لاستقبال العملاء الراغبين في الرحلات، وحددت الغرفة سعر الليلة السياحية للفنادق الراغبة المشاركه في المبادرة أن تتراوح ما بين 600 إلى 1600 للغرفة المزدوجة.

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