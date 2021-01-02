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القبلة

الأزهر يوجه بسحب الأسئلة الموزعة على الإدارات بعد تأجيل الامتحانات

السبت 02/يناير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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حالة من التحرك السريع شهدها قطاع المعاهد الأزهرية، عقب قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل بجميع المراحل التعليمية والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بناء على تعليمات مجلس الوزراء.

ووجه الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالتوقف عن طبع أي أسئلة جديدة من تاريخ إصدار قرار التأجيل وأي طبع امتحانات جديدة يعد إهدار للمال العام وتتحمل المنطقة المسئولية حيال ذلك.

وشدد على استرداد الأسئلة التي تم توزيعها على مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية إلى مقر المطبعة السرية والاحتفاظ بها داخل المطبعة.

ونبه عباس على ضرورة إنهاء أعمال مراكز توزيع الأسئلة وأعمال الخدمات الشرطية، وإلغاء الموافقة السابقة الصادرة في 31 ديسمبر بشأن بدء أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية وذلك لحين إشعار آخر.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020-2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأشار «الضويني» إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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