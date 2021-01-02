كاتبة إماراتية تنعى وحيد حامد: «الرائعون يبدعون فى صمت»

نعت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 77 عامًا إثر تعرضه لوعكة صحية.وقالت "الكعبي" في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "هكذا هم الرائعون.. يبدعون بصمت، وينجزون بصمت، ويجملّون حياتنا بصمت، فإذا ما رحلوا، قلنا لقد مرّوا وهذه آثارهم باقية".وأضافت: "تغمد الله وحيد حامد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".