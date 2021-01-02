تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها بالمرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحى، تأجيل محاكمة قاتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات أسرية لـ 20 مارس المقبل.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم بقتل المجني عليه "ص. ح"، وزوجته "س. ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما إن ظفر بهما حتى انهال عليهم باستخدام السلاح، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتهما، وكان ذلك على إثر خلافات.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة إحالة المتهم للجنايات.