خريطة الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

تشهد مصر حالة من التقلبات مناخية يصاحبها طقس بارد ليلا وحدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا، مما جعل هيئة الأرصاد تنشر تحذيرات من السرعة المبالغ بها على الطرق الزراعية ؛، وترصد "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة.تواصلت الـ"دستور" مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي بدوره أوضح خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة والتقلبات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس.قال "شاهين" إن يوم السبت، سيشهد حدوث شبورة مائية كثيفة، كومضحًا مكان حدوثها مشيرًا أنها ستكون في شرق القاهرة والإسماعيلية والسويس والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من وسط سيناء مشيرًا إلى أن الشبورة الكثيفة ستستمر على مدار الـ4 أيام المقبلة، والتي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.وأوضح "شاهين" أن حالة الطقس سيكون معتدل على القاهرة والوجه البحري كما سيشهد السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية طقس شديد البرود ليلًا كما يوجد فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%، وتكون أمطار خفيفة على فترات متقطعة.وعن درجات الحرارة أوضح "شاهين" أن القاهرة ستسجل الكبرى 22 والصغرى 20، والسواحل الشمالية الكبرى 21 والصغرى 20، جنوب سيناء الكبرى 25 والصغرى 23، شمال الصعيد الكبرى 21 والصغرى 20.وعن طقس غدا الأحد قال "شاهين" سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة بالإضافة إلى وجود شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد ونشاط بالرياح معتدلة.وعن حالة الطقس ليلا أكد "شاهين" أن القاهرة والوجه البحري سيشهد طقس بارد والسواحل الشمالية ستشهد طقس شديد البرودة وجنوب سيناء ستشهد طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيدوعن درجات الحرارة غدًل أفاد "شاهين" انها لن يطرأ بها أي تغيرات مفاجئة فستسجل القاهرة الكبرى 21 والصغرى 20 والإسكندرية الكبرى 21 والصغرى 20 ومطروح الكبرى 21 والصغرى 19 وسوهاج الكبرى 23 والصغرى 22.وعن طقس الاثنين أفاد "شاهين" استمرار حدوث الشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأشار أنه لن تطرأ أي تغيرات مناخية مفاجئة.وقدم "شاهين" تحذير من الشبورة المائية، والتي تتواجد حتى التاسعة صباحا ونصح المواطنين بتوخي الحذر، حيث يفضل الخروج بعد فترة الشبورة الساعة 9 صباحا، حيث تقل تدريجيا على الطرق.