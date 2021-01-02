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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

السبت 02/يناير/2021 - 01:36 م
وحيد حامد
وحيد حامد
نضال ممدوح
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نعي الناقد الفني محمود عبد الشكور٬ رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد٬ مستهلا في منشور له بالفيسبوك: وداعا وحيد حامد..لا يحتاج هذا الكاتب المتفرد والجسور لألقاب تسبق اسمه، فقد صار هو نفسه عنوانا على الدراما المصرية الإذاعية والسينمائية والتليفزيونية الممتازة، وكان قد بدأ حياته كاتبا مسرحيا وكاتبا للقصة القصيرة.

على المستوى الشخصي، فقدت صديقا نادرا وإنسانا عظيما٬ يعنيه الناس، ويهمه الوطن، وتؤرقه مشكلات الغلابة، ويمتلك رأيا ورؤية، جعلاه من أهم كتاب الدراما، ونجومها المستحقين.

آخر رسالة تركتها له على هاتفه، متمنيا له الشفاء العاجل، ولم أتلق الرد، وآخر اتصال هاتفي منه كان حول حماسه لكتابة الجزء الثالث من الجماعة، سأل في اهتمام عن كتابي عن سنوات الثمانينيات، وسألني تحديدا عن وقائع بعينها، كان مدققا ومدهشا في دراسته لما يكتب، وكان من أكثر مبدعي جيله موهبة وتواضعا ربنا يرحمك يا أستاذ وحيد، سأفتقدك كثيرا.

واختتم مؤكدا: يذهب الجسد، ويبقى الفن، وتبقى السيرة والمواقف.

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