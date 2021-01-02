لجان «السياحة» السرية تضبط 5 مطاعم تقدم «الشيشة»

كشف عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجان السرية بقطاع الفنادق خلال مرورها على المنشآت الفندقية والسياحية خلال اليومين الماضيين قامت بضبط 5 مطاعم مخالفة قاموا بتقديم "الشيشة"، كما وجد بهم تكدس تشغيل وفقرات موسيقية دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى أن منشأة فندقية واحدة بها تكدس بأحد مطاعمها، مؤكدًا على أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين.وأضاف العاصي، في تصريحات خاصة، أنه تم إيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى، حيث تم المرور على 40 فندقًا و86 مطعمًا سياحيًا، لافتًا إلى أن هذه اللجان وجدت أن من بينهم 39 فندقًا و11 مطعمًا سياحيًا كانت ملتزمة بضوابط التشغيل، في حين أن هناك 70 مطعمًا لم تستقبل أي رواد بهاوذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن عدم إقامة أي حفلات أو فعاليات خلال رأس السنة الميلادية، وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة والتأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق القرارات وضوابط السلامة الصحية.وأوضح العاصي، أن الوزارة قد أصدرت توجيهات وتعليمات مشدده لكافة المنشآت بعدم إقامة أية حفلات أو فعاليات تؤدي إلى وجود زحام وتكدس داخل المنشآت، وتم إخطار الغرف المعنية بالتنبيه على أعضائها بذلك، وتم استدعاء مديري المنشآت التي كانت ترغب في إقامة حفلات وتم التنبيه عليهم بعدم إقامة الحفلات وما يترتب على ذلك من آثار.وتؤكد الوزارة على استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.