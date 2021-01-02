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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على إرهابي في ديالى

السبت 02/يناير/2021 - 01:58 م
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
وكالات
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على إرهابي مسئول عن تفجير "محلات" كحولية في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم، إنه في 25 ديسمبر الماضي تم تفجير عبوة ناسفة مستهدفة أحد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى، وبعد يومين تم تفكيك عبوة أخرى كانت معدة للتفجير في محل ثانٍ.

وأضافت أنه بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض على المتهم في منطقة الكاطون بمحافظة ديالى، وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بتنفيذ العمليتين.

وأشارت إلى ضبط مستمسكات مزورة بحوزته للإيحاء بأن من يقوم بتلك الأعمال جهات معينة أخرى، لافتة إلى أن الموقوف مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت أن والد الموقوف أحد إرهابيي داعش، وكان قد فجّر نفسه في محافظة كركوك سابقًا، مشيرة إلى إيداع المتهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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