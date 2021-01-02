سقوط سيارة داخل هبوط أرضي بالعامرية ووفاة سائقها (صور)

شهدت منطقة النهضة بحي العامرية أول، بالإسكندرية، هبوطا أرضيا بمساحة كبيرة، مما تسبب في سقوط سيارة خاصة به ووفاة السائق.حيث تلقى حى العامرية أول بلاغًا يفيد بوقوع هبوط أرضي بمنطقة النهضة بقرية طيبة ١ أمام معمل غباشي، مما تسبب في حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة مما أدى لوفاة سائق السيارة.وعلى الفور تواجد اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية، ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني لاتخاذ اللازم.