أجهزة في المنزل تتسبب في ارتفاع فاتورتك

"المدفأة الكهربائية"

"التكييف لتسخين الهواء"

"شاحن الموبايل"

"أجهزة الرسيفر"

"راوتر الانترنت"

يسعى جميع المصريين في فصل الشتاء إلى تقليل استهلاك فاتورة الكهرباء، رغبة في دفع فواتير كهرباء أقل مما يدفعونها، فهناك عدة أجهزة تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، فما الذي يجب اتباعه لترشيد استهلاك الكهرباء؟.تعد المدفأة الكهربائية من أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء، لذا فإن هناك جملة من التعليمات يجب اتباعها:1- يجب ضبط المدفأة على درجة حرارة متوسطة لترشيد استهلاك الكهرباء.2- يجب غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.1- يجب عليك التأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.2- يجب عليك التأكد من إحكام غلق النوافذ والأبواب.3- يجب عليك إغلاق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين بـ15 دقيقة.4- يجب عليك ضبط التكييف على درجة 24 يقلل من استهلاك الكهرباء.يعد شاحن الموبايل من أكثر الأجهزة التي تسحب كهرباء كثيرة وتجعل فاتورة الكهرباء مرتفعة الثمن، لذا يجب عدم ترك الموبايل في الشاحن لساعات طويلة.يعد أجهزة الرسيفر من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة العرض، كما أن هناك الكثير من الأسر المصرية تترك الريسيفر فى الكهرباء بصفة دائمة دون فصله وهو ما يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.يعد راوتر الإنترنت من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء بسبب وجود أكثر من لمبة تعمل بشكل مستمر، لذا يرجى فصله قبل النوم مباشرة.