وكيل صحة الغربية: سنفتح تحقيقًا في واقعة نقص الأكسجين بمستشفى زفتى العام

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن أقسام العزل الصحي بمستشفى زفتى العام، تضم 103 حالات مصابة بفيروس كورونا تحت الرعاية والملاحظة الكاملة ومتوفر لها كل الأدوية والأمصال والمستلزمات الوقائية لعلاجها، مشيرا إلى أن «هناك فرقا ما بين نقص أكسجين في خطوط تغذية أقسام العزل ونقص الأكسجين في دم مريض المصاب بفيروس كورونا»، مؤكدًا على استمرار حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة جائحة كورونا تزامنا مع بدء العام الجديد 2021.وكشف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تصادف وفاة حالتين حال إمداد وتموين وتعبئة خطوط الأكسجين تزامنا مع تواجد أحد أقارب المرضى والذي شرع في ترويج شائعات نقص الأكسجين، مؤكدا أنه في حالة تحقق أزمة نقص الأكسجين فكل الحالات المحجوزة كانت ستتأثر ولكن هذا ما لم يحدث، مؤكدًا فتح تحقيق في الواقعة.وشدد «حميدة» بقوله «أطمئن الجميع أن أقسام العزل بمستشفى زفتى العام مطورة ومصاب كورونا يتعرض حياته للخطر في حال قطع الأكسجين عنه لفترة تتراوح ما بين 3-6 دقائق على الأكثر وليس كما أثير على مواقع سوشيال نقص أكسجين لمدة 10 دقائق».وأشاد وكيل وزارة الصحة بالغربية بجهود أطباء وجنود الجيش الأبيض بأقسام العزل الصحي بزفتى، لافتا بقوله «ربنا معاهم لا ينامون ويزاولون رسالتهم الطبية لإنقاذ حياة المرضى ومصابي كورونا طوال 24 ساعة من العمل اليومي لمواجهة جائحة كورونا العالمية».وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى حرصه على إجراء جولة ميدانية صباحية بأقسام العزل بعنابر مستشفى زفتى للاطمئنان على كل الحالات المحجوزة بشكل دوري وميداني.كما أعطى وكيل وزارة الصحة توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى زفتى العام لإعداد حصر كامل بأعداد المصابين بالفيروس داخل العزل الصحي والتي تشمل إحصائيات المصابين والمتعافين وعدد الوفيات بين صفوف المرضى لرفعها وعرضها على قطاع وزارة الصحة بالقاهرة.وكانت الدستور قد رافقت وكيل الوزارة في جولة داخل مستشفي زفتي العام للوقوف على حقيقة تداول اخبار عن وفاة عدة حالات داخل العناية المركزة بسبب نقص الاوكسجين.