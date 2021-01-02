«أبو مازن» يشكر مصر على جهودها بملف «المصالحة الفلسطينية»

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن السيد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بإبلاغ حركة حماس بترحيبها بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.وقرر عباس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.ويتوجه الرئيس الفلسطيني بالشكر لمصر التي ترعى ملف المصالحة، والشكر موصول للدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور.