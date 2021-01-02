تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بنطاق قسم شرطة التجمع، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بنطاق قسم شرطة التجمع، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة أمنية في ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة العامة، حيث أكد المتهمون خلال التحقيقات: "أنهم نجحوا في جمع ما يقرب من 35 ألفا حصيلة نشاطهم الآثم، مستطردين: "كنا بنقول للضحايا احنا مباحث وناخد كل اللي معاهم من فلوس وهواتف محمولة".