10 توقعات عالمية لتحول مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050

يظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدد من التوقعات العالمية لمصادر الطاقة المتجددة الطريق لإنشاء نظام طاقة مستقبلي مستدام.ويسلط هذا التقرير الرئيسي الضوء على خيارات الاستثمار الآمنة مناخيًا حتى عام 2050، وإطار السياسة اللازم لعملية الانتقال والتحديات التي تواجهها المناطق المختلفة.بينما يسعى العالم إلى حلول اقتصادية دائمة، فإن الاستيعاب السريع لمصادر الطاقة المتجددة يعد بدفع التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية وخلق عشرات الملايين من الوظائف الجديدة.يحدد هذا التحليل الشامل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) الاستثمارات والتقنيات اللازمة لإزالة الكربون من نظام الطاقة بما يتماشى مع اتفاقية باريس، كما يستكشف خيارات إزالة الكربون أعمق لأصعب القطاعات، بهدف ثاني أكسيد الكربون قطع في نهاية المطاف (CO 2 ) الانبعاثات إلى الصفر.سيكون رفع الطموحات الإقليمية والقطرية أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ المترابطة. يعرض التقرير نتائج حول آفاق الانتقال المحددة لعشر مناطق حول العالم، إذ يمكن للسياسات الشاملة أن تعالج أهداف الطاقة والمناخ جنبًا إلى جنب مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز إزالة الكربون من المجتمعات.1- من بين النتائج الأخرى المتعلقة بالطاقة-CO 2 وارتفعت الانبعاثات بنسبة 1٪ سنويا في المتوسط منذ عام 2010، في حين أن أزمة صحية وتراجع أسعار النفط قد منع الانبعاثات في عام 2020، فإن انتعاش استعادة الاتجاه على المدى الطويل.2- يمكن أن يؤدي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة والكهرباء إلى تنمية اجتماعية واقتصادية واسعة، وينسق سيناريو تحويل الطاقة في التوقعات بين استثمارات الطاقة والحاجة إلى الحفاظ على الاحترار العالمي "أقل بكثير من درجتين مئويتين"، تماشيًا مع اتفاقية باريس.3- ستصل الوظائف في مصادر الطاقة المتجددة إلى 42 مليونًا بحلول عام 2050، أي أربعة أضعاف مستواها الحالي، من خلال زيادة التركيز على الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. ستخلق تدابير كفاءة الطاقة 21 مليونًا ومرونة النظام 15 مليون وظيفة إضافية.4- الجزء الأخير من CO 2 وانبعاثات يكون أصعب وأغلى للقضاء. يسلط منظور آفاق أعمق لإزالة الكربون الضوء على الحاجة إلى تقنيات مبتكرة ونماذج أعمال وتكييف سلوكي للوصول إلى انبعاثات معدومة.5- تتطلب إزالة الكربون عن استخدام الطاقة في الوقت المناسب لتجنب تغير المناخ الكارثي تعاونًا دوليًا مكثفًا. مع عدم تغيير الحاجة إلى خفض الانبعاثات، يمكن للاستثمارات في الطاقة النظيفة أن تحمي من القرارات قصيرة النظر وتراكم الأصول العالقة.6- يمكن أن تشمل تدابير الاسترداد بعد جائحة COVID-19 شبكات الطاقة المرنة، وحلول الكفاءة، وشحن المركبات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والطاقة الكهرومائية المترابطة، والهيدروجين الأخضر، والاستثمارات التكنولوجية الأخرى المتوافقة مع الطاقة طويلة الأجل واستدامة المناخ.7- تشمل التقنيات المتوافقة مع الاستدامة المناخية طويلة الأجل شبكات الطاقة المرنة، وحلول الكفاءة، وشحن المركبات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والطاقة الكهرومائية المترابطة، والهيدروجين الأخضر، والاستثمارات التكنولوجية الأخرى المتوافقة مع الطاقة طويلة الأجل واستدامة المناخ.8- تشمل التدابير الاجتماعية - الاقتصادية لتعظيم فوائد تحول الطاقة السياسات الصناعية وتدخلات سوق العمل وتطوير التعليم والمهارات وبرامج الحماية الاجتماعية.9- تتطلب إزالة الكربون عن استخدام الطاقة في الوقت المناسب لتجنب تغير المناخ الكارثي تعاونًا دوليًا مكثفًا وتعبئة مالية ومؤسسات معززة وتماسكًا واسعًا للسياسات. مع عدم تغيير الحاجة إلى خفض الانبعاثات، يمكن للاستثمارات في الطاقة النظيفة أن تحمي من القرارات قصيرة النظر وتراكم الأصول العالقة.10- بينما تستجيب الحكومات لأزمة COVID-19، فإنها بحاجة إلى العمل معًا نحو صفقة خضراء عالمية، والاعتراف بمزايا مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، وضمان انتقال عادل للجميع، وتمهيد الطريق لاقتصاد عالمي نظيف ومنخفض الكربون.