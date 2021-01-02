حسين زين ناعيًا وحيد حامد: كتاباته أثرت الحياة الفنية في مصر

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء.وقال "زين": "إننا فقدنا قيمة وقامة كبيرة وموهبة نادرة أثرت العمل الفني والثقافي في مصر من خلال كتاباته المتميزة، وقدم سيناريوهات فنية للشاشة الصغيرة رسخت لقيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل، وتركت بصمة ستظل لأجيال قادمة".واختتم قائلا: "رحم الله الفقيد، وخالص العزاء والمواساة لأسرته، وأن يلهمهم الصبر".