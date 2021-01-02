«الدستور» تحاور سكان قرى طورتها الحكومة

بالتزامن مع تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الذي أثر على الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر المصرية نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة لدعم الأسر الأكثر فقرًا وأطلق مشروع لتطوير القرى الأكثر فقرًا.وبدأ مشروع إعادة تطوير القرى الأكثر فقرًا في 2014، لتنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع ( 16 عام مالي) لتنتهي عام 2030."الدستور" تواصلت مع بعض المستفيدين من القرى التي تم تطويرها في الفترة الماضية.قال محمد الأمين، عمدة قرية سمطا بحري إحدى القرى التي تم تطويرها ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر فقرًا، إن وضع القرية تغير بصورة لم نتوقعها، موضحًا أن الحكومة بدعم إحدى مؤسسات المجتمع المدني قامت بإعادة ترميم المنازل وحولت البيوت ذات الأرضيات الترابية إلى سيراميك ووفرت أجهزة كهربائية وفرش لبعضها، كما تم توصيل المياه والكهرباء إلى منازل القرية.وتابع: "اهتمت الحكومة أيضًا بتوفير الرعاية الطبية من خلال القوافل الطبية التي وقعت الكشف على سكان القرية، وقاموا بإجراء العمليات الجراحية لبعضهم دون مقابل مادي"، مشيرًا إلى أن المبادرة وفرت فرص عمل لسكان القرية التي كان يعمل أغلب سكانها بالصيد لدى الآخرين حتى تحسن من مستوى معيشتهم وتوفر لهم مرتب ثابت.وأوضح أنها وفرت مراكب صيد لصغار الصيادين، مما وفر فرص العمل للمئات من أهل القرية، فرغم أن 30 فردا فقط من استلم المراكب إلا أن المستفيدين 250 فردا، وكذلك كل صاحب مركب سيحتاج إلى مساعد له أو شريك للعمل معه ليزيد من رزق صيده، أي يمكن أن يستفيد 500 فرد.وفي الفترة من يوليه 2018 حتى الآن تم العمل فى 130 قرية ب 26 محافظة بواقع 5 قرى بكل محافظة، حسب وزارة التنمية المحلية.وأوضحت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها، أن إجمالى ما تم صرفه لتطوير وتنمية هذه القرى خلال هذه الفترة مبلغ (1.9) مليار جنيه.وتم تحديد القرى الأكثر فقرًا بناءًا على تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خط الفقر القومي للفرد في السنة -وهو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد -عند 8.8 ألف جنيه سنويًا عام 20172018. فيما ارتفع حد الفقر وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للعام 2019-2020، إلى 10.2 ألف سنويًا بمتوسط قيمة شهرية تقدر بـ 857 جنيه.فيما حدد قيمة خط الفقر المدقع للفرد- هو عدم القدرة على الانفاق للحصول على الغذاء فقط (تكلفة البقاء على قيد الحياة)- في السنة عند 5.9 ألف جنيه سنويا عام 20172018.قرية دار السلام إحدى القرى الأكثر فقرًا في محافظة الفيوم، قامت الحكومة في العام الماضي بتطويرها وتحسين مستوى الخدمات فيها مع تدشين بعض المشاريع لتوفير فرص عمل لسكانها وتحسين مستوى معيشتهم، وقالت سعاد المبادرة حولت حياتنا في القرية فبعد أن كنا نسكن في منازل غير آدمية، أصبحت لدينا مياه وكهرباء وأثاث جيد وأجهزة كهربائية.وتابعت: "المبادرة اهتمت أيضًا بتوفيرفرص عمل لنا، فوفرت دورة تدريبية لسكان القرية لتعلم صناعة النسيج اليدوي، ووفرت فرصة عمل لنا بعد الإنتهاء من الدورة بمرتب ثابت".