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تقارير ومتابعات

«سند المبدعين».. كيف نعى الفنانون الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 01:20 م
وحيد حامد
وحيد حامد
ريم محمود
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ساد الحزن على الوسط الفنى بسبب وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، وقام الفنانون بتقديم النعى له عبر حساباتهم الرسمية على الفيس بوك، كان فى مقدمتهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والتى قالت:« إن الراحل كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن، كما أنه الأستاذ والأب والمعلم»، بينما قال أشرف زكى نقيب الممثلين عن الراحل وحيد حامد:« وداعًا يا من علمتنا وأسعدتنا».

كانت هند صبري من أوائل الفنانات التي قامت بنعي السيناريست وحيد حامد وكتبت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:«واحد من أهم مؤلفي السينما العربية عبر 50 عامًا، عبرت أعماله عن كل قضايا الإنسان العربي، وهو واحد ممن جعلونا نحب السينما، شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان وقبلها كنت من عشاق أعماله، رحم الله الأستاذ #وحيد_حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله».

بينما قالت الفنانة إلهام شاهين:«وداعا أستاذنا..المفكر والكاتب العبقرى وحيد حامد..سنفتقدك كثيرا.. سنقتقد قلمك وأفكارك ومناقشاتك.. تعلمنا منك الكثير.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة..ويصبر أهلك ومحبينك».

كما كتبت النجمة رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع "تويتر":«رحم الله الاستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما كتبت الفنانة جومانا مراد:«إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.. خالص تعازينا لأسرة الفقيد وللأستاذ المخرج مروان حامد، ولجمهوره ولكل الفنانين والفن..ادعوا له بالرحمه ».

وفقدت الأوساط الثقافية والفنية صباح اليوم السبت الموافق 2 يناير فى عام 2021 الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح السبت عن عمر 76 عاما بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة.

وكان حامد واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.

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