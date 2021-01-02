حي الزيتون يزيل أعمال بناء مخالف بشارع عوض فهمي

نفذ حي الزيتون تحت إشراف رئيس الحي والمتابعة الميدانية، أعمال إزالة غرفة بالممر بين العقارين ١٦١٨شارع عوض فهمى بحى الزيتون، وتم تحرير محضر للعرض على النيابة العسكرية وجار المتابعة.وجاءت أعمال الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالتصدي لمخالفات البناء في المهد.كما شن حي الزيتون حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من شوارع ترعة الجبل - الحرية - ابن الحكم - ابن سندر - محمود شكرى - اسماعيل بك - محطة القبة - جسر السويس- طومان بأي أمام مدرستي كاظم أغا وكلية السلام- عبد القادر الچيلاني.