«بحوث الإسكان» يوقع اتفاقية مع «البناء» لإتاحة الخبرات لـ8 آلاف شركة

قال الدكتور خالد يسري نائب رئيس معهد بحوث الإسكان والبناء، أن ارتباط عمل المعهد بالصناعة هو خط أساسي ورئيسي لاستراتيجية عمله، وذلك من خلال عمل أبحاث تطبيقية تخرج للواقع حتى تحقق جدواها.وكشف يسري في تصريحات للدستور، أنه مؤخرا تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة البناء، والتي تضم في عضويتها مجموعة كبيرة جدا من الشركات تقدر بنحو 8 آلاف شركة مقسمين في قطاعات مختلفة مثل قطاع الحراريات والمناجم والاسمنت والسيراميك وخلافه، وهو ما تطلب توقيع اتفاقية يستفيد منها الجانبين.وأوضح أن المعهد يمتلك مجموعة من المعامل تتميز بحصولها على شهادات الاعتماد الدولي مثل الايزو 17025 معتمدة من جهة الاعتماد الأمريكية (أي إس) وبالتالي نتيجة أي اختبار لدينا مقبول في أي مكان بالعالم.وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من المصانع والشركات تقوم بتصدير منتجاتها، وبالتالي نحن كمعهد نمثل لهم ركيزة هامة لاتمام عمليات التصدير، وقبل عشر سنوات تقريبا كانت بداية الأمر، وما كان يسمح بتحرك أي شحنات من الميناء، إلا بعد تقرير المركز عن الشحنة ومطابقتها مواصفات الجودة، بصفته جهة الاعتماد المسؤولة عن هذه الشهادات، والتي تخرج وفقا للمواصفات القياسية المصرية والجودة المعتمدة عالميا بشكل رسمي.وشرح نائب رئيس معهد بحوث الاسكان والبناء، اتفاقية التعاون مع غرفة صناعة البناء بشكل عام قائلا، إن المعهد سيقدم للشركات مجموعة من الاختبارات في مجالات عديدة جدا، وقدمنا قائمة بها، ونسبة خصم لأعضاء الغرفة، والشئ المهم أيضا أننا طرحنا إتاحة إدخال خبراء من المركز لدينا للتدخل في أي مشكلة في الصناعة لوضع الحلول اللازمة لها، أيضا لدينا إمكانية التدخل مع أي منهم في حال رغبته لتحسين منتجه وفق دراسات ممولة لابحاث طلابيه يستفيد منها الباحث والشركة.