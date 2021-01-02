البيئة: تحرير محاضر للمطاعم والكافيهات المخالفة بالمعادى والنزهة والزمالك

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كل أشكال التلوث للحد من انتشار وباء كورونا.وأشارت إلى أن وزارة البيئة شاركت من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى فى حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المطاعم والكافيهات بنطاق منطقة المعادى والنزهة والزمالك وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وأقسام الشرطة وشرطة المرافق وحي المعادى والنزهة والزمالك.وأسفرت الحملات التفتيشية المشتركة عن تحرير ٢٣ محضر بيئة، علاوة على قيد ٥ محاضر طوارئ نظرًا لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بشأن حظر تقديم الشيشة، كما سيتم التخلص من الشيش المتحفظ عليها بمعرفة الأحياء المشاركة فور الانتهاء من الحملات، ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.وقد تمت التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظًا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالالتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.تأتى تلك الحملات المكبرة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.