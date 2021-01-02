2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية عن تسجيل 82 وفاة و2184 إصابة بفيروس كورونا.وأفاد المركز، في نشرته اليومية التي نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 10258 وفاة، والإصابات 484362، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 438974.