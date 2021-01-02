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عالم

الصحة اللبنانية يدقون ناقوس الخطر مع تزايد إصابات كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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حذر خبراء القطاع الصحي السبت، من أن لبنان يتجه الى وضع صحي "كارثي" بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال فترة الأعياد فيما تقترب المستشفيات من الوصول الى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وأعلنت بترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية لوكالة فرانس برس أن اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ستجتمع خلال النهار لإصدار توصية للسلطات بفرض إغلاق جديد للبلاد لثلاثة أسابيع.

وشهد لبنان عدة إجراءات إغلاق منذ شباطفبراير 2020 كان آخرها في نوفمبر، لكن تم تخفيف القيود بعد ذلك ما أدى الى ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال فترة الأعياد.

الخميس سجل لبنان أكثر من 3500 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية للحالات. وبلغ عدد الإصابات الإجمالي 183 ألفا و888 حتى الآن حسب الحصيلة الرسمية، من أصل عدد سكان يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة بينهم نحو 1،5 مليون لاجئ.

والسبت تحدث نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن وضع "كارثي" قائلا لوكالة فرانس برس إن المستشفيات الخاصة الخمسين في لبنان التي تستقبل مرضى كوفيد-19 باتت "شبه ممتلئة".

وأوضح أن هذه المستشفيات تخصص 850 سريرا للمرضى المصابين بينهم 300 في العناية الفائقة قائلا إن "المرضى يصطفون في الطوارئ في انتظار تأمين سرير".

من جهتها، قالت بترا خوري إن "المشكلة هي أنه حين يدخل مريض ما الى العناية المركزة فانه يبقى فيها ثلاثة أسابيع" ما يؤخر إمكانية إدخال مرضى آخرين.

وأضافت أن "التجمعات والسهرات الخاصة التي نظمت في عيد الميلاد ورأس السنة" ساهمت الى حد كبير في ارتفاع عدد الإصابات موضحة انها "شكلت اكثر من 70% من الحالات الإيجابية" التي سجلت في الأيام الماضية.

وتابعت أن وحدات العناية المركزة في مستشفيات بيروت باتت ممتلئة "بنسبة أكثر من 90%".

وفي انتظار قرار من السلطات حول احتمال فرض إغلاق جديد، عبّر الصليب الأحمر اللبناني عن خشيته من الأسوأ.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة فرانس برس "العديد من مستشفيات بيروت طلبت منا عدم نقل المرضى اليها. بالتالي نحن ننقلهم الى مستشفيات البقاع (شرق) والنبطية (جنوب)".

الى جانب الأزمة الصحية الخطيرة، يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية أدت الى ارتفاع الفقر بمعدل الضعفين بحسب الامم المتحدة.

وسيتسلم لبنان في فبراير أول شحنة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

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