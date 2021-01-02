رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنتهي 1 صباحا.. وزير السياحة يغير مواعيد عمل شارع البزار بالأقصر

السبت 02/يناير/2021 - 01:12 م
شارع البزار بالأقصر
شارع البزار بالأقصر
هدى الأمير
طباعة
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السوق السياحي بوسط مدينة الأقصر؛ لبحث مشاكل العاملين بشارع البزار، وذلك مساء اليوم السبت، ورافق الوزير أثناء جولته الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور محمد العماري والدكتورة أماني الشعولي، عضوي مجلس النواب.

واستمع وزير الآثار والسياحة إلى مشاكل العاملين، والذين أجمعوا على تغيير مواعيد الغلق طوال الأسبوع على غير المواعيد المقررة وفق الإجراءات الوقائية لأزمة فيروس كورونا.

وعلى الفور وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بتغيير مواعيد العمل لتبدأ من الـ9 صباحا حتى الـ1 فجرا، وفي يومي الخميس والجمعة تغلق في تمام الـ12 منتصف الليل.

ومن جانبه استجاب محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بالموافقة على إنشاء بوابه في شارع جانبي بمنتصف السوق السياحي مع تطبيق الهوية البصرية، وأعرب العاملين عن سعادتهم لسرعة الموافقة على مطالبهم.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار افتتح كباش معبد الكرنك في الأقصر عقب انتهاء أعمال الترميم والصيانة لمدة عام والتي يبلغ عددها الـ29 تمثالا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

يبدأ تنفيذها غدًا.. قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف