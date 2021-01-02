تنتهي 1 صباحا.. وزير السياحة يغير مواعيد عمل شارع البزار بالأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السوق السياحي بوسط مدينة الأقصر؛ لبحث مشاكل العاملين بشارع البزار، وذلك مساء اليوم السبت، ورافق الوزير أثناء جولته الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور محمد العماري والدكتورة أماني الشعولي، عضوي مجلس النواب.واستمع وزير الآثار والسياحة إلى مشاكل العاملين، والذين أجمعوا على تغيير مواعيد الغلق طوال الأسبوع على غير المواعيد المقررة وفق الإجراءات الوقائية لأزمة فيروس كورونا.وعلى الفور وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بتغيير مواعيد العمل لتبدأ من الـ9 صباحا حتى الـ1 فجرا، وفي يومي الخميس والجمعة تغلق في تمام الـ12 منتصف الليل.ومن جانبه استجاب محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بالموافقة على إنشاء بوابه في شارع جانبي بمنتصف السوق السياحي مع تطبيق الهوية البصرية، وأعرب العاملين عن سعادتهم لسرعة الموافقة على مطالبهم.كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار افتتح كباش معبد الكرنك في الأقصر عقب انتهاء أعمال الترميم والصيانة لمدة عام والتي يبلغ عددها الـ29 تمثالا.