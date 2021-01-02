حي حلوان يشن حملة مكبرة على التعديات والإشغالات

شن حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية، وبمعاونة قسم شرطة حلوان وقائد شرطة المرافق ومرور حلوان، حملة صباحية بشارع أحمد بدوي وبمحيط مسجد الدسوقي بحلوان.وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من إشغالات الباعة الجائلين ورفع وإزالة كل من يشغل حرم الطريق العام لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.كما شن حي حلوان حملة صباحية بإشراف الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، وناهد عبد الكريم سكرتير حي حلوان، والأجهزة المعنية، وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات بميدان محطة حلوان، والشوارع المحيطة بها.واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتابع حي حلوان إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة عزبة الوالدة شارع الإصلاح الزراعي بجوار الجمعية الزراعية، وتم الإصلاح وتم شفط المياه التي أغرقت أجزاء من الشارع.