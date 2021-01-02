«دفترعزاء».. نجوم الفن ينعون الأسطورة وحيد حامد

أحمد أمين



إليسا



هالة صدقي



هند صبري



أشرف ذكي



أحمد مراد



وفاء الكيلاني



وهن صوته، ووضوح علامات التعب عليه، كل هذا ظهر على السيناريست وحيد حامد، أثناء حصوله على جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، في الندوة التي أقيمت قبل شهر تقريبا بدار الأوبرا المصرية، واليوم رحل عن عالمنا وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ76 عاما.نجوم الفن ينعون ويكتبون دفتر عزاء عن "حامد" الذي تجاوز المحظورات، تسلق الأسلاك الشائكة دون خوف، ليقدم قضايا المجتمع المصري بمنتهي الأمانة والحيادية.الفنان أحمد أمين: "أنا حبيت أيامي"، كلماتك.. لكن الحقيقة هي إن كلنا حبينا أيامك وقلمك اللي اتأثرنا واستمتعنا سنين بفضله، هتفضل معانا بأعمال خالدة في ذاكرتنا وذاكرة السينما، والتلفزيون.. ربنا يرحمك".الفنانة اللبنانية إليسا الكاتب الكبير وحيد حامد: "آخر الرجال المحترمين.. رمز السينما المصرية، أحد أهم صُناع الصورة الجميلة.. تفتقدك السينما، وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك".قالت الفنانة هالة صدقي، عن وحيد حامد: "أول جندي ضد الارهاب، خسارته خسارة كبيرة".هند صبري، قالت عن الراحل وحيد حامد: "هو واحدا من أعظم من كتبوا وألفوا للسينما العربية عبر الخمسين عاما الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي كما لم يعبر أحد، وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما"، وأضافت "شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله".نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رحيل الكاتب الكبير وحيد، الذي غادر دنيانا صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا استدعت نقله إلى المستشفى في الأيام الماضية، ليفارق دنيانا عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.وكتب أشرف زكي، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، مودعًا الكاتب وحيد حامد بقوله «وداعًا يامن علمتنا واسعدتنا».وكتب أحمد مراد عبر موقع «فيسبوك»، قائلًا: «أستاذي المحترم وحيد حامد، أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي، أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة، أشكرك على كل ما تعلمته منك، وأشكرك على صديق العمر الذي أنجبته، مروان حامد. البقاء لله وحده».وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني فكتبت عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، قائلة «رحم الله صاحب البصمة الخاصة الكاتب والسيناريست الأستاذ وحيد حامد.. البقاء لله».يذكر أن وحيد حامد توفي صباح اليوم السبت، بعد دخوله العناية المركزة قبل أيام، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، من عشرات الأفلام.