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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تبدأ عام 2021 بإيرادات قياسية في مبيعات شباك التذاكر

السبت 02/يناير/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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قفزت إيرادات شباك التذاكر في الصين إلى 545 مليون يوان (83 مليون دولار) في عيد رأس السنة، وهو الأعلى لهذا اليوم منذ بدء التسجيلات في عام 2011، طبقا لما ذكرته منصة "مايوان" للخدمات الترفيهية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكانت الأفلام الصينية المحلية أكبر المساهمين في هذا الرقم أمس الجمعة، على رأسها فيلما "زهرة حمراء صغيرة" وهي رواية تدور حول أسرتين تعانيان من السرطان، والكوميديا الرومانسية "عناق دافئ".

وتلك الزيادة في مبيعات التذاكر تضيف إلى مؤشرات بأن أكبر سوق للأفلام في العالم يحقق انتعاشا بعد أن تكبدت الإيرادات تراجعا بواقع الثلثين العام الماضي، وسط إغلاق لمدة ستة أشهر في دور السينما لمواجهة فيروس كورونا.

وتراجعت إجمالي إيرادات شباك التذاكر في الصين في عام 2020 لتصل إلى 8ر2 مليار دولار، مقارنة برقم قياسي هو 1ر9 مليار دولار في عام 2019.

ومازال هذا الرقم أعلى من 1ر2 مليار دولار، تم تسجيله في الولايات المتحدة في عام 2020، طبقا لبيانات صادرة عن منصة "مايوان" وموقع "بوكس أوفيس موجو" لتتبع حركة السوق.

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