إقالة مدير مستشفي كفر البطيخ بسبب فيديو بدمياط

انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تظهر فيه مستشفى كفر البطيخ بدمياط بدون اطقم طبية خلال الفترة المسائية وتضرر الأهالي والمرضى.ومن جانبه، قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إحالة الواقعة للتحقيق، وارسال لجنة للتفتيش على المستشفى.كما تم إقالة مدير مستشفي كفر البطيخ وتحويل المقصرين من طاقم التمريض والأطباء للتحقيق.كما تم تكليف الدكتور طارق حمد مدير الادارة الصحية بكفر البطيخ بتسيير أعمال مدير المستشفى لحين تعين مديرا للمستشفي.