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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نقل 5 أشخاص لمستشفيات طوكيو جراء الاختناق عند تناول حلوى الموتشي ووفاة أحدهم

السبت 02/يناير/2021 - 01:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت إدارة إطفاء طوكيو أنه جرى نقل خمسة رجال تتراوح أعمارهم من أوائل السبعينات إلى التسعينات من العمر إلى المستشفيات في العاصمة اليابانية طوكيو جراء الاختناق بحلوى الموتشي.

وحلوى الموتشي هي عبارة عن كعكات الأرز التي يتم تناولها تقليديا في رأس السنة، بحسب ما نقله موقع "جابان توداي" اليوم السبت.

وكان أحدهم وهو في التسعينيات من العمر ويعيش في نيشي-طوكيو، قد أصيب بسكتة قلبية على إثر الاختناق بالموتشي، وفقا لصحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية، وتوفي فيما بعد في المستشفى.

وتنصح إدارة إطفاء طوكيو سنويا قبيل عطلات رأس السنة كبار السن بتقطيع حلوى الموتشي إلى قطع صغيرة ومضغ ببطء الحلوى المعروفة بلزوجتها قبل ابتلاعها، كما أنها تنصح الأشخاص بالانتباه للأطفال وكبار السن عندما يتناولون الموتشي.

وفي حادثة شهيرة وقعت في 2001، استخدمت امرأة المكنسة الكهربائية لسحب الموتشي من زور والدها السبعيني وأنقذت حياته.

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