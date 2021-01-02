برلماني: 2020 عام الإنجازات رغم أزمة كورونا العالمية

قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تحديات وأزمات عديدة مرت بها مصر في 2020، على رأسها أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها الاقتصادية، التي أنهكت مصر، ولا تزال تلاحق البلاد إلى الآن، لكن الحكومة تفوقت على نفسها وواجهت تلك الأزمات بقوة.وأوضح المغازي خلال تصريحات له، اليوم السبت، أنه لولا قوة وصلابة الاقتصاد المصري، الذي تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ما كانت مصر استطاعت الصمود في وجه هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي ضربت العالم كله، مشيدا بتعامل القيادة السياسية مع الأزمة.وأكد عضو مجلس النواب أن من إنجازات القيادة السياسية في عام 2020 عدم المساس بحقوق الموظفين والوقوف إلى جانب العمال، خاصة العمالة غير النظامية ودعمهم، فضلا عن عدم توقف المشروعات القومية رغم تلك الأزمة، وهي أمور تحسب كلها للدولة.وأشار المغازي إلى أن عام 2021 يشهد تحديات كبيرة، تتطلب معها جهود مضاعفة، لاسيما مع استمرار أزمة فيروس كورونا.