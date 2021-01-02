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مصر

ضبط 1264 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 02/يناير/2021 - 02:07 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1264) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (مالك محل بدال تمويني وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات– بمحافظة القاهرة) لقيامه (بالبيع والتصرف في الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بــ11٫87 طن "دواجن كاملة مدعمة")، تمهيدًا لبيعها لأصحاب الثلاجات مستوليًا على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (3 أطنان "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودون إشراف من الطب البيطري).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ، وضبط (12٫450 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية ودون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3٫25 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق – نخالة ناتجة من إعادة نخل الدقيق البلدى المدعم).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن غلال بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (مالك مخبز بلدى– بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته (1٫5 طن "دقيق بلدى مدعم " قام بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وأثمرت الجهود عن ضبط (مالكة مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائها على (فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بــ1٫181٫025 جنيه، وضبط (3٫5 طن أسمدة زراعية، خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

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