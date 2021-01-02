مجدي الهواري ناعيًا وحيد حامد: وداعًا شيخ «كار الكتّاب»

تحولت صفحات عدد من النجوم والمشاهير لدفتر عزاء لرثاء الكاتب الراحل الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم.ونعى المخرج مجدي الهواري الكاتب الكبير وحيد حامد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال "يوم آخر حزين رحل الوحيد.. حامد وراحت معاه امالنا في المزيد من أعماله"وتابع الهواري "كان آخر تكريماته بمثابة وداع له.. أمام كل من يعرف حجم قيمة هذا الرجل. رحل بكلمات ستظل راسخة علق في اذهاننا وللاجيال القادمة"وأضاف "كان اخر ما قاله" انا حبيت ايامي معاكم " قالها رغم اوجاعه ومتاعب قلبه لمحبيه.كنا نبكي وهو يقولها ونحييه وهو منحنيًا رغم انه هو صاحب التكريم. وقفنا جميعًا تحية واجلال له كإنه يودعنا. وقد كان. اعلن نهاية الرحلة بقلمه واسدل الستار رحل وترك لنا ذاكرة وارث من الافلام التي ستظل خالدة لإسمه وفخر وانتماء لعقائد جيل من ابناءه ومريديه.. كاوسام شرف في سجل حافل من العمر والي الابد، وداعًا الاستاذ وحيد حامد، وداعًا شيخ كار الكتاب.. وداعًا اخر رجاله المحترمين"