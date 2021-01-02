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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مشاهد قاسية من جنازة المخرج حاتم علي

السبت 02/يناير/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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فارق المخرج الكبير حاتم علي الحياة، منذ أيام، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل أحد فنادق القاهرة، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مطار القاهرة وشيعت جنازته أمس في سوريا، لكن مشاهد الوفاة غلب عليها حالة الحزن الشديدة.

"انهيار أبنائه"
دخل أبناؤه الثلاثة عمر وغزل وغالية في نوبة بكاء شديدة فور وصولهم إلى دمشق ورؤية جثمان وصور والدهم، وأخذ أصدقاء والدهم وأسرتهم في مواستهم، في مشهد أبكى الحاضرين.

"تشييع الجنازة بالأغاني"
شيع جثمان المخرج حاتم علي وسط تشغيل أغاني وموسيقى تعبر عن حزن المشيعين على رحيل المخرج حاتم علي، وترديد عبارات: "مع السلامة يا حاتم.. شكرا يا حاتم.. كتر خيرك يا حاتم".

"ماذا كُتب على قبر حاتم علي"
نشر الصحفي السوري أحمد الدرع، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من جنازة المخرج حاتم علي، التي شُيعت صباح أمس الجمعة بالعاصمة دمشق.

وظهر في الصورة التي نشرها أحمد الدرع، قبر المخرج حاتم علي،موضوعا عليه بوكيه من الورود مكتوب عليه كلمات من المشيعين: «من قلب كل سوري داخل وخارج سوريا.. وداعا حاتم علي.. السلام لروحك».

يذكر أن المخرج حاتم علي، بدأ مشواره الفني بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو فى نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل "دائرة النار" عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

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