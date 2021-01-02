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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

يبدأ تنفيذها غدًا.. قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 01:06 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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ازدادت أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكلٍ ملحوظ في الأيام الأخيرة، وهو ما جعل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تتخذ حزمة من القرارات التي سيبدأ تطبيقها غدا الأحد؛ في محاولة لحل الأزمة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

غرامة فورية
قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعها تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وأماكن العمل والمصالح الحكومية والتجمعات تقدر بـ٥٠ جنيهًا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الأيام الماضية، وشهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم تطبيق عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها للحد من انتشار الفيروس.


إيقاف الفعاليات والمناسبات

أكد مجلس الوزراء المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.


غرامة فورية

كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.


التزام المطاعم والكافيهات بنسبة 50%

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

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