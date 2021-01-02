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محافظات

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

السبت 02/يناير/2021 - 12:59 م
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة نظافة مكبرة بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة ايمن محروس رئيس حى شرق استهدفت نظافة الشوارع والميادين واستكمال أعمال رفع المخلفات والاتربة من على جوانب الطرق وتقليم الأشجار وتهذيبها واستخدام اللوادر لكشط الشوارع وتسويتها.

ثم استكمال أعمال دهان البلدورات والأشجار لاعطاءها منظر جمالي يليق بها بالإضافة إلى استهداف الحملة التوعية للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها لنظافة كل المناطق بالحي وتفعيل السلوك الحضاري بعدم القاء المخلفات بالشوارع العامة أو وسط الطريق والالتزام بالصناديق التي وضعها الحي بكل المناطق.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج حملة نظافة وتطوير مكبرة برئاسة يسرى كامل رئيس المركز استهدفت تسوية وتمهيد مدخل المدينة وقرى المركز بالاضافة الى تكثيف حملات رفع مخلفات وتجميل الشوارع والميادين ورفع تجمعات القمامة ودهان البلدورات وانارة الشوارع وصيانة اعمدة الانارة بمشاركة معدات المركز من سيارات ولوادر مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار اعمال التطوير والنظافة ورفع المخلفات بقرى ومراكز المحافظة استكمالا لخطة المحافظة للتطوير واستهداف القرى الاكثر احتياجًا ضنت فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالاضافة الى حملات التجميل والتطوير للميادين والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات فضلا عن رفع كافة الاشغالات التى تعيق حركة المرور والمارة واستكمال أعمال صيانة اعمدة الانارة والتشجير.

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