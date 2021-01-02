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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

كريم عبد العزيز عن وحيد حامد: «رحل أبي الروحي»

السبت 02/يناير/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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نعى الفنان كريم عبد العزيز الكاتب الكبير وحيد حامد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقل الى رحمة الله تعالي الاستاذ وحيد حامد والد صديقي وأخي مروان حامد وأبي الروحي..نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحه".

ورحل عن عالمنا فجر اليوم السبت الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر 76 عامًا، بعدما تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944، بقرية بنى قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر، متزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي التى تناقش قضايا المجتمع المصري، وهو ما وضح في جميع أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، ولاقت أعماله إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

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