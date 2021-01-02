وقف أعمال بناء مخالفة في البساتين بالقاهرة

أوقف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بالقاهرة، أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الثامن بعد الأراضي بعمارة الفيروز 16 شارع شريف سلامة بمنطقة تقسيم اللاسلكي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوقف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين أعمال بناء مخالف بالمسافة الحرة بعمارة رقم 4 بلوك 88 الشطر الثالث عشر زهراء المعادي، تم إزالة المباني في المهد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، أعمال إصلاح صرف صحي بجوار مسجد الرحمن الشطر العاشر المعادي الجديدة وتم الانتهاء من إلاصلاح.